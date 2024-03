Cortocircuito ucraino tra vita e letteratura

Un incontro fortuito, un altro, e poi una spiaggia in Grecia e il confine della Galizia e di Leopoli. La scrittrice ucraina, lo scrittore colombiano, il fronte del Donbas. “I tristi assassini non hanno potuto sterminarci e non ci riusciranno”

Prima scena. Una grande casa rumorosa e viva, le finestre aperte sui suoni della strada, molte donne che parlano e ridono. Moltissime donne. Un patio dove sui fiori si posano i colibrì. Un padre seduto alla scrivania. Un figlio che gira per le stanze e segue con curiosità acuta la scena quotidiana dei visitatori, dei clientes che vanno e che vengono. L’aria tropicale di Medellìn, Colombia, che accarezza le lenzuola tirate di fresco nella stanza dell’ospite che arriva, l’anziano dottor Saunders, dagli Stati Uniti. L’idea che quella casa sia una frontiera porosa, nella città sudamericana desiderosa di giustizia degli anni Settanta e Ottanta: frontiera tra dentro e fuori, tra laici e religiosi, tra indigeni e stranieri, tra poveri e borghesi, tra disperati e volenterosi, tra liberali e progressisti. Tra persone. La casa è quella di Héctor Abad Gomez, medico colombiano, fondatore della Scuola nazionale di sanità pubblica, professore all’università, esponente del Partito Liberale colombiano, animatore di programmi per i poveri di Medellín, la sua città. La scena è riprodotta nel romanzo “L’oblio che saremo”, gran ritratto di un padre e di una famiglia composto trent’anni dopo, nel 2006, dal figlio, divenuto scrittore. “A volte andavamo lontano, in qualche villaggio. Ci portava un pullman dell’Università con tutti gli studenti del suo corso, perché a lui piaceva che lo aiutassero e imparassero allo stesso tempo. “La medicina non si impara solo negli ospedali e nei laboratori, a vedere i pazienti e a studiare le cellule, ma sulla strada, nei quartieri, dove ci rendiamo conto di cosa e di perché si ammalano le persone”, diceva loro, molto serio, dalla prima fila del pullman, con un microfono in mano”. Negli occhi del figlio c’è tutta questa luce di scienza e di riconoscenza per un padre che fa studiare lui e le sorelle, li allena a una libertà personale notevole, li circonda di un affetto anche fisico, fatto di abbracci e di baci e di carezze, che sfida le convenzioni della rude maschilità del tempo, fatta di pacche sulle spalle e mutismo e grugni. E che poi, anni dopo, finanzia l’università del figlio in un posto lontano, l’Italia. Ma guardando il buio che si stende oltre la siepe di quell’isola felice che è la casa di Medellìn, il figlio vede altro. Per Héctor Abad Gomez, considerato un comunista dai conservatori e dai clericali, e un fascista dai marxisti rivoluzionari, il buio equivale ai cartelli della droga e al loro potere sfidato e oltraggiato: sarà ucciso per strada dagli squadroni della morte, i gruppi paramilitari della Colombia, il 25 agosto del 1987.