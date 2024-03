Alberto Leonardis, l'editore volante

Quando gli hanno chiesto “ma che per caso vuoi fare politica?”, ha detto: “Fossi matto”. E quando, insistendo, gli hanno fatto notare che, per un abruzzese come lui — l’imprenditore, manager ed editore Alberto Leonardis — la mossa fatta qualche anno prima, quella di acquisire il primo quotidiano della regione, Il Centro di Pescara (presto rivenduto), era parsa ad alcuni, in qualche modo, mossa anche politica, lui ha risposto che no: uno dell’Aquila che acquisisce il primo quotidiano della regione e poi, dopo averlo rilanciato, decide di rivendere tutte le quote, beh, diceva, in realtà sta facendo tutt’altro: “Se avessi voluto far politica sarei rimasto, sono un sognatore, non posso”, è il LeitMotif di Leonardis (che in un’intervista a “Economy” si è anche definito “un socialista libertario” che pensa sia giusto “preoccuparsi della redistribuzione dei redditi per arginare le diseguaglianze, ma sempre rispettando la libertà d’iniziativa individuale”). E dunque, mentre l’Abruzzo è andato al voto, lui, Alberto Leonardis, uomo che nella sua regione e anche fuori dalla sua regione conosce bene parlamentari ed ex ministri di centrosinistra e di centrodestra, ma li guarda con occhio da entomologo della comunicazione istituzionale e non, oggi continua a fare il suo mestiere di “deal maker”: colui che mette insieme capitali attorno a un’idea (di solito, la sua).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE