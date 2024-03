“Antipop” è la storia di Cosmo. Tra debolezze, crisi e vita vera

Amore per la musica, crisi e vita vera. Finalmente un biopic senza aureole. Il film diretto da Jacopo Farina è una piacevole sorpresa i n un momento poco brillante per la documentaristica musicale

In un momento florido ma poco brillante per la documentaristica musicale, una piacevole sorpresa arriva da “Antipop”, biopic diretto dall’esordiente Jacopo Farina, in cui Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, racconta la storia del suo indefesso amore per l’arte dei suoni. Chissà perché, almeno per ciò che riguarda le produzioni italiane, questo genere di storie hanno preso tutte una piega incongrua e nel complesso inaccettabile, tra il laudatorio e l’elegiaco, nemmeno fossero i resoconti filmici d’una galleria di santi di ieri e di oggi, forse sulla base delle pressioni degli artisti stessi o di chi li rappresenta, nel tentativo di storicizzarne ritratti benigni, stilizzati e ripuliti da ogni traccia di contraddizione, errore, caduta. Il bello è che al pubblico e ai fan più affezionati, interesserebbe scoprire proprio quel genere di cose dell’artista che ammirano – le sfide più dure, i suoi punti deboli, i cedimenti, i momenti difficili, le crisi e la difficoltà nel rialzarsi, la vita vera, insomma.