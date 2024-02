Due storie limite. Ma il punto in comune va ricercato nell'opera Bodin

Secondo il filosofo, senza sovranità lo Stato non può esistere, e senza Stato non può esercitarsi la sovranità. Lo sosteneva in contrasto con il pensiero protestante che nel sedicesimo secolo minacciava l’integrità delle istituzioni politiche e religiose. Oggi, a negare la sovranità è un’intera cultura che non riconosce la legittimità di governi regolarmente insediati

Se non è vera è ben trovata, la storia della sessantenne al volante, fermata per un controllo di routine, che ha mostrato agli agenti una patente autoprodotta in cui si riconosceva abile alla guida di automezzi, motoveicoli, navi e aerei. La donna bresciana, che per dare maggiore credibilità al documento l’ha firmato col proprio stesso sangue, ha presentato alle forze dell’ordine questo documento in cui autocertificava – o, come direbbe Giuseppe Conte, autodichiarava – di essere “eterna essenza e fonte di valore”. Non intendo addentrarmi nella questione dell’eternità della signora; più interessante è concentrarsi su quel “fonte di valore” che la individua come principio da cui sgorga la validità del proprio stesso documento (quello vero, rilasciato dallo stato, era scaduto nel 2021) e che la mette in indiretta correlazione con un altro personaggio assurto agli onori delle cronache in questi giorni.