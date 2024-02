"Nerone" torna in scena. Il penultimo, immenso, lavoro di Boito

Di tutta la storia dell’opera, Nerone di Arrigo Boito è uno degli oggetti più misteriosi. Anche perché non lo si fa mai: l’ultima rappresentazione italiana risale al 1957, al San Carlo, l’ultima esecuzione in concerto al ‘75, alla Rai di Torino, diretta manco a dirlo da Gianandrea Gavazzeni. L’autore ci lavorò, più o meno, per sei decenni, visto che le prime idee risalgono agli anni Sessanta dell’Ottocento e, alla morte nel 1918, era completo il libretto in cinque atti, che per inciso piacque moltissimo a uno che un po’ di teatro si intendeva come Verdi, e quasi finita la partitura dei primi quattro. Purtroppo Boito non musicò il quinto, con l’imperatore che suona la cetra perseguitato dalle Erinni davanti a Roma in fiamme. Quel che mancava lo scrissero Smareglia e Tommasini su mandato di Toscanini, pare anche intervenendo sul resto (l’edizione critica manca, e soprattutto non si sa – per ora – quando Boito compose le varie parti dell’opera): Toscanini se ne innamorò e diresse la prima postuma nel ‘24 alla Scala. Poi Nerone circolò parecchio, nel ‘26 perfino all’Arena e nel ‘50 a Caracalla, o tempora. Resta da capire perché Boito ci mise tanto per non finirla. L’ipotesi più gettonata è che fu intimidito dall’enorme materiale storico, archeologico, musicale e letterario che aveva raccolto e studiato sull’argomento. L’erudito schiacciato dalla sua stessa erudizione è un caso raro ma non unico.

