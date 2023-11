A Georges Simenon sarebbe piaciuto anche fare il dottore

Una conferenza del ’62 in un sottilissimo librino Henry Beyle, il primo dello scrittore a non essere della casa editrice Adelphi: "Se avessi fatto il medico"

Primo Simenon extra Adelphi: è già una notizia. Altre ne seguiranno, tutte nel testo. Che si intitola, non a caso, "Se avessi fatto il medico". Una sliding door simenoniana? Più o meno, ma in forma di allocuzione ai partecipanti del IV Congresso della Federazione internazionale dei medici scrittori. Siamo a Montreux, anno 1962. Presidenza onoraria al Nostro che, in apertura di discorso, si rammaricava di non poter appartenere a pieno titolo alla categoria.