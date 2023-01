I reportage di Simenon dalla polizia e la genesi del commissario Maigret

Per le truffe romantiche – corteggiamenti che sfociano nella richiesta di denaro, più o meno velata, per antichi debiti, mamme malate, altre impellenti necessità – non c’era bisogno né di internet né di Tinder. Bastavano gli annunci matrimoniali sui quotidiani, “scopo matrimonio, astenersi perditempo”. Uscivano anche sulla New York Review of Books e sul Village Voice, per alleviare la solitudine di chi “aveva letto tutti i libri”. Scrive Georges Simenon, a proposito del serial killer Henri Landru (ghigliottinato nel 1922). Si fingeva ricco vedovo per ingannare “signore mature e depresse che, negli annunci, manifestano arrossendo il desiderio di trovare un’anima gemella”. E’ il capitolo “I borghesucci del crimine”, nella raccolta di reportage uscita da Adelphi con il titolo “Dietro le quinte della polizia”.

