Povero Rossini. Nel "Maometto secondo" al San Carlo di Napoli la regia di Bieito è brutta e noiosa

Ecco uno spettacolo che rinfocolerà l’estenuante provincialissima querelle des anciens et des modernes che imperversa in Italia sulle regie d’opera, più noiosa e prevedibile di un comizio di Salvini. E rischia di portare acqua al mulino cigolante e blaterante dei MM (Melomani Medi) modello “povero Verdi”, in questo caso “povero Rossini”. Perché Calixto Bieito, grande regista del partito modernes, corrente molto modernes, il Maometto secondo che torna al San Carlo dopo appena 203 anni dalla prima assoluta l’ha proprio sbagliato, tutto e male. Di Rossini, Bieito ha capito nulla; anzi, ha fatto uno spettacolo contro l’opera, facendosi beffe delle simmetrie e ripetizioni e (apparenti) meccanicità di Rossini, questo giocoliere dell’astratto, e non capendo che dietro quelle forme fintamente stereotipate c’è la sostanza di un vero teatro tragico. Il problema non è che in scena ci sia poco, qualche cavallo di frisia con neon incorporato e un po’ di sacchi della monnezza; il problema è la mancanza di idee e il fatto che le poche che ci sono siano anche sbagliate, tipo Maometto che nel duetto con Anna si sbottona la patta e mette la di lei eburnea mano proprio lì, auguri, sultani maschi e viva la finesse. Non so se sia venuto il momento di collocare Bieito sul carrello dei bolliti o dei brasati, sarebbe pure stagione, ma questa volta dire che delude è poco: fa proprio arrabbiare. E’ una regia statica, noiosa, poco comprensibile e anche brutta da vedere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE