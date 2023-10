"La storia da dentro", le belle frasi non fanno un romanzo ma un diario. E potrebbe essere anche meglio

Una reazione letterariamente un po’ patriottica? Eccola: non vedo perché ci si deve precipitare a leggere i nostri contemporanei scrittori inglesi se loro, nel loro insulare, imperiale provincialismo, non leggono noi e vivono beati e fieri della loro culturale autarchia. Non dico che la nostra letteratura attuale sia molto attraente (non lo è), ma anche negli ultimi tre decenni qualcosa di leggibile, in un genere o nell’altro, forse lo abbiamo prodotto, e comunque gli inglesi ignorano quasi tutto della nostra cultura novecentesca. Neppure Svevo e Elsa Morante, Saba e Penna, Pasolini e La Capria fanno parte dell’elementare patrimonio di letture del lettore medio inglese mediamente colto. Per loro, come per il più analfabeta dei turisti, l’Italia è il Colosseo e Michelangelo, le spiagge della Sardegna e le ville della campagna toscana.

