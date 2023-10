La casa del disordine. Conversazione con Emanuele Trevi

Il padre, Mario, era di un ordine maniacale. Il figlio, Emanuele, il più disordinato sulla terra. Da quando, non riuscendo a vendere dopo la sua morte, dodici anni fa, lo studio del padre, Emanuele Trevi ha deciso di andarci a vivere, il disordine del figlio si è imposto sull’ordine paterno. È la prima volta che torno in questo appartamento dove sono stata in terapia con lo psicanalista junghiano Mario Trevi, uno che quando ne dici il nome, in una certa cerchia, hai l’impressione che tutti si alzino in piedi. Ci torno per intervistare il figlio a proposito del suo ultimo libro, La casa del mago (Ponte alle Grazie), e la casa del titolo è questo appartamento. Ho detto junghiano perché junghiana era la sua formazione, ma lui non amava le etichette. Diceva che ormai gli analisti utilizzano metodi di scuole diverse secondo le necessità dei pazienti. Insomma, ho avuto bisogno di un motivo di lavoro per rientrare nell’antro. Per quanto Emanuele mi avesse proposto già varie volte di “farci un salto” – perché se dal padre sono stata in analisi, il figlio lo conosco per vie diverse da altrettanto tempo, dai primissimi anni 90 – con una scusa o con l’altra avevo sempre declinato l’invito.

