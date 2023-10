Gerusalemme, il mistero di una realtà ineffabile in un'umanità quotidiana

Non avevo mai litigato con un libro. Con La sfida di Gerusalemme di Eric-Emmanuel Schmitt (Lev in condivisione con e/o, 155 pp., 17 euro) ci sono riuscito. Ho rivissuto con questo libro la battaglia, il corpo a corpo che il suo autore ha ingaggiato con la città eterna. A pagina 9 – dove scrive “alcuni filosofi impoveriscono il nostro sguardo sostenendo che il desiderio rappresenti una mancanza, che sia l’espressione di un vuoto, un nulla da riempire. Io invece ci vedo il pieno, non è un vuoto, è un pieno” – ero già totalmente con lui. Poi sono incominciati i fastidi, l’alternanza di adesione e repulsione. Schmitt va in pellegrinaggio in Terra Santa quasi riottoso, ma ci va convintamente, e non sembri un paradosso. Non è un pellegrino devoto, è distaccato, ironico, a volte sarcastico. E ne è pienamente cosciente, cita spesso “il Voltaire che è in me”. Ma non è questo che mi ha irritato, anzi. L’occhio quasi scettico è un toccasana, dissolve il fastidioso velo di devozione irriflessa che è la vera tentazione di questi viaggi. Quindi là dove dice che “conoscere è un fatto di attenzione”, oppure che “da vecchi sappiamo che si ubbidisce” alla realtà l’ho seguito consentaneo. Quando ricorda che il suo catechista “più che al cristianesimo ci iniziava ai valori cristiani”, mi sono pienamente immedesimato nel giudizio. Poi, a un certo punto se la prende con Luca, e lo fa per la pagina a me più cara del suo vangelo, quella dell’Annunciazione. Lì è iniziata l’irritazione. Che si è ri-tramutata in entusiasmo quando, a fronte della prosopopea del moderno sapiente forte delle sue presunte certezze, se ne esce con un liberatorio “niente è più bello dell’incapacità”.

