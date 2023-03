Netanyahu a Roma, Forum con Urso e pranzo con Meloni

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha partecipato questa mattina a un Forum economico a Palazzo Piacentini con le aziende italiane (da Eni a Leonardo, da Fincantieri a Ita e Fs) alla presenza del ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy Adolfo Urso. Tra le 13.30 e le 14.30 ci sarà un pranzo ufficiale di stato a Palazzo Chigi e il faccia a faccia con la premier Meloni, con la quale cercherà una sponda per arginare l'Iran e la sua corsa verso l'atomica. "Dobbiamo cercare di non farci schiacciare da questa potenza", ha confermato. La visita del il leader del Likud si concentrerà poi sui dossier economici ed energetici: Netanyahu cerca in particolare un accordo sul gas naturale diventato, dopo il taglio delle forniture russe, uno dei leitmotiv delle relazioni internazionali. In una lunga intervista rilasciata giovedì a Repubblica ha detto: “Vorrei vedere più collaborazione economica. Abbiamo molto gas naturale e vorrei discutere di come farlo arrivare in Italia”. L'Italia ambisce e deve diventare uno snodo del gas europeo, ha confermato questa mattina al Forum il ministro Urso. "E Israele deve essere un elemento di forza, per l'idrogeno e le tecnologie green". Non solo energia, però. Netanyahu ha fatto sapere di voler convincere il governo italiano a riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, ipotesi che trova d'accordo la numero uno della comunità di Roma Ruth Dureghello.

Ieri infatti il premier israeliano con la moglie Sarah è stato accolto al Tempio Spagnolo di Roma da Dureghello, dalla presidente delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni e dal rabbino capo della capitale Riccardo Di Segni. "Qui nella comunità di Roma siamo tutti fratelli. Proprio tenendo conto delle divergenze in Israele voglio ricordare che siamo un popolo unico", ha detto, rispondendo a chi - come Noemi Di Segni - rivela timori sulla percezione, anche internazionale, della democrazia israeliana a causa della contestata riforma della giustizia proposta dal premier. Netanyahu ha poi risposto a distanza all'appello del presidente Isaac Herzog che auspica un'intesa con l'opposizione per modificare la riforma che "così com'è deve scomparire". Il premier si è limitato a dirsi favorevole a "tutte le iniziative" che possano portare a un accordo.

La visita del premier israeliano è stata segnata, sin dalle prime ore di ieri, da un attacco terroristico a Tel Aviv. Un uomo palestinese ha aperto il fuoco in pieno centro della città. L'attentatore ha ferito 3 persone, di cui almeno due gravemente, e poi è stato ucciso dagli agenti di sicurezza sul posto. "Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani", ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L’Italia è al fianco di Israele a fronte dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Tel Aviv. Esprimo al Premier @netanyahu, da poco arrivato a Roma, la solidarietà mia e del Governo italiano".

L'ultima volta che Netanyahu è stato a Roma per una visita di stato a Roma fu il giugno 2016, per incontrare l'allora premier Matteo Renzi.