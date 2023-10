Buon per Jon Fosse se “dà voce all'indicibile”

Ci sono riusciti un’altra volta, a mettere nella motivazione del premio Nobel per la letteratura la parola “indicibile”. Jon Fosse “dà voce all’indicibile”. Buon per lui, intanto qualche cronista frettoloso e “politico” ha scritto “dà voce agli invisibili”, scambiando il premio a Fosse per un riconoscimento a uno scrittore che si occupa degli ultimi. In realtà, vive a Oslo in un quartierino a Palazzo Reale. Gentilmente messo a disposizione dal re Harald V di Norvegia per meriti letterari. Sbaragliati i migranti, siamo nell’altra categoria cara agli accademici svedesi. I letterati orgogliosamente puri, anzi purissimi, che non si vogliono mischiare con nulla e nessuno. Se viene paragonato a Ibsen, Fosse respinge l’addebito: “In Ibsen c’è troppo odio” (commento nostro: sarà, ma tratta bene i suoi lettori). Beckett già va meglio. Purtroppo però, anche se un lettore lo ama poco, di una cosa è sicuro: trovare un altro Samuel è impossibile.

