Jon Fosse ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2023

L'Accademia svedese ha premiato lo scrittore nato in Norvegia "per le sue opere teatrali e la prosa, innovative, che danno voce all’indicibile"

Il premio Nobel per la letteratura 2023 è stato assegnato al norvegese Jon Fosse. L'autore, considerato tra i favoriti fin dalla vigilia dell'assegnazione, è stato premiato "per le sue opere teatrali e la prosa, innovative, che danno voce all’indicibile", ha spiegato L'Accademia svedese: "La sua immensa opera scritta in norvegese Nynorsk e che abbraccia una varietà di generi è costituita da una vasta gamma di opere teatrali, romanzi, raccolte di poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni. Sebbene oggi sia uno dei drammaturghi più rappresentati al mondo, è diventato sempre più riconosciuto anche per la sua prosa".

Jon Fosse, nato il 29 settembre 1959 a Haugesund, è considerato uno dei maestri della letteratura scandinava. Il suo esordio nella scrittura è datato 1983 con il romanzo "Raudt, svart" ("Rosso, nero"), sperimentando successivamente generi e stili eterogenei, che lo hanno reso un autore poliedrico e assai prolifico.



A contendersi con Fosse il Nobel c'erano la scrittrice cinese Can Xue e il giapponese Haruki Murakami, considerati tra i favoriti insieme all’australiano Gerald Murnane, alla russa Ljudmila Ulitskaja. alla canadese Anne Carson. Lo scorso anno a vincere il Nobel per la letteratura era stata la francese Annie Ernaux.