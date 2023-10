La necessità di un vero riformismo. Intervista al nuovo direttore della rivista il Mulino, Paolo Pombeni

“Noi siamo per il problemismo”, dice con un guizzo ironico nella voce il professor Paolo Pombeni, storico e politologo emerito dell’Alma Mater Studiorum, eletto qualche giorno fa nuovo direttore della rivista il Mulino dopo una competizione (l’altro candidato era Piero Ignazi) particolarmente combattuta e serrata nell’esito. “Siamo per il problemismo”, spiega al Foglio Pombeni, è in realtà una celebre espressione di Giuseppe Federico Mancini, giurista e giuslavorista e tra i fondatori della rivista, anno 1951. Anni di forte contrapposizione politica e delle idee, al gruppo del Mulino veniva chiesto di schierarsi: destra o sinistra, progressismo e antifascismo. “Lui usò quella parola, che mi pare molto attuale e indica anche il mio personale punto di vista e di molti membri dell’Associazione che mi hanno sostenuto: lo scopo degli intellettuali non è quello di ‘preconizzare il futuro’, dire ‘lo sviluppo della storia sarà questo e dunque noi vi spieghiamo cosa fare’; già Max Weber ammoniva i suoi studenti a non cercare inesistenti Messia. Il compito di una rivista – sottolineo che siamo un gruppo, una redazione – è la riflessione e la comprensione”. Il cambio di direzione è stato accompagnato da punte di polemica politica e giornalistica non consuete nella storia recente del Mulino.

