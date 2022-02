Buon compleanno centrosinistra. Sessant'anni fa, meglio di un campo largo

Il 15 luglio 1960 Pietro Nenni già annotava nei suoi diari che l’accordo per un governo di “convergenze parallele” era raggiunto. Anche tralasciando che la celeberrima espressione attribuita ad Aldo Moro come fosse scritta sulle tavole della legge da Moro non fu mai pronunciata (“convergenza di partiti democratici”, semmai), l’ottimismo del leader socialista dovette aspettare ancora un anno e mezzo: il primo governo di (quasi) centrosinistra nacque infatti giusto sessant’anni fa: il 22 febbraio 1962, come ricorda Paolo Pombeni, politologo emerito dell’Università di Bologna e principe degli storici del partito cattolico in Italia, in un libro di puntigliosa ricostruzione pubblicato dal Mulino, L’Apertura-L’Italia e il centrosinistra 1953-1963.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE