Dirigere un teatro d'opera non è necessariamente un mestiere per vecchi

L’Italia è una gerontocrazia fondata sull’età. In nessun campo è così vero come in teatro, dove da decenni salgono e scendono dalla giostra sempre gli stessi cavallucci (e anche qualche asino). E’ ancora fresca la notizia che il Festival pucciniano di Torre del Lago, nei guai dopo le pagliacciate di Alberto Veronesi e dei suoi mandanti politici, prova a ripartire affidando la direzione artistica al glorioso Pierluigi Pizzi, 93 anni, anche se va precisato che nel suo caso l’età è come la temperatura: vale quella percepita, e i 93 di superman Pigi equivalgono ai sessanta di un normale medioman.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE