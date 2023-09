Foto sfregiate dalla paura. L'arte di cancellare volti in Unione sovietica

Ho molte foto strappate a metà. E’ stata mia mamma a strapparle. Non era una scelta politica. Era una scelta estetica. Stracciava la parte in cui era raffigurata lei. La parte in cui non si riconosceva, pensava di non essere venuta bene. Teneva l’altra metà, quella in cui ero ritratto io bambino. O quelle in cui c’era mio padre accanto a lei. Con le foto in cui lei compare assieme a sua sorella, l’operazione sarebbe stata un po’ più difficile. Erano gemelle. Identiche. Sarebbe stata costretta a stracciare entrambe o tenere entrambe.

