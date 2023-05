Gelo sul gulag, l'orrore sovietico

"Oggi la parola ‘Gulag’ è spesso usata in senso figurato, ma in Unione sovietica il Gulag – acronimo che designava il sistema dei campi di lavoro forzato – era fin troppo reale”, scrive questa settimana sul Wall Street Journal lo slavista americano Gary Saul Morson. “Milioni di persone vissero e morirono nelle numerose ‘isole’ del Gulag. Questa esperienza fu così diversa da qualsiasi cosa gli intellettuali occidentali avessero immaginato, e screditò così completamente il marxismo alla moda, che i resoconti dei sopravvissuti al Gulag furono derisi, specialmente dove l’ideologia marxista era più forte. ‘Arcipelago Gulag’, pubblicato 50 anni fa, era molto più di un resoconto dettagliato compilato dalle testimonianze di centinaia di persone; è stata la più grande prosa saggistica del XX secolo. In un passaggio memorabile, Solzenicyn riflette sul fatto che se gli intellettuali delle commedie di Cechov che si chiedevano come sarebbero andate le cose tra pochi decenni avessero appreso ‘che i prigionieri avrebbero visto i loro crani schiacciati all’interno di anelli di ferro; che un essere umano sarebbe stato calato in un bagno acido, che una bacchetta di ferro riscaldata su una stufa sarebbe stata spinta nel loro canale anale, che i genitali di un uomo sarebbero stati schiacciati sotto la punta di uno stivale… nessuna delle commedie di Cechov sarebbe arrivata alla fine perché tutti gli eroi sarebbero finiti in manicomio’”.

Il Journal ha ragione: gli intellettuali occidentali lo derisero. E quelli italiani “specialmente” più di tutti gli altri. Come scrive ne “L’identità infelice” (Guanda) Alain Finkielkraut, “la lettura di ‘Arcipelago Gulag’ ci insegnò quanto l’enormità del crimine fosse connessa all’ideologia e questa rivelazione guarì molti di noi dall’arroganza intellettuale”. Ma se in Francia fu una rivelazione e rivoluzione, in Italia “Arcipelago Gulag” venne relegato ai margini. Per i 50 anni del libro in Italia non è previsto neanche un convegno o una mostra, che ormai non si negano a nessuno. Uno spirito libero della cultura francese, Jean-Francois Revel, nel libro “Per un’altra Italia” (mai ristampato, a proposito di “fare il vuoto”) raccontava una società italiana bloccata dal conformismo culturale e dove regna l’ammicco complice.

