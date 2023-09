Tra narcisismi, simboli e lati oscuri: anche le bambole crescono

Un gruppo di bambine sta accudendo le proprie bambole con le appropriate attenzioni materne, quando una di loro improvvisamente si alza in piedi, e roteando la sua, la scaglia con rabbia in un cielo plumbeo. Le altre la seguono con un urlo catartico. Non sei più la mia bambola, non sei più la mia bambina. E io sono libera. Comincia così il film di Greta Gerwig, Barbie, che non solo ha sbancato ai botteghini, ma ci ha portato come per incantamento a guardare con altri occhi questo doppio di sé che ha accompagnato nei millenni ogni bambina. Lei, la bambola. Molto più che un giocattolo. Un segno, un simbolo controverso. Un perturbante.

