Barbie smaschera i tabù (non solo di genere) di chi odia la libertà

Un tempo c’era McDonald’s, oggi c’è Barbie. Un tempo, a segnare i confini dell’occidente, delle democrazie liberali, della società aperta, c’era la “M” di Ronald McDonald’s. E l’equazione era quasi lineare. Laddove arrivava un Big Mac, l’America non era odiata. Laddove il Big Mac non era tollerato, invece, la libertà faticava ad affermarsi. Esempio classico: prima della rivoluzione islamista del 1979, i Big Mac potevano arrivare in Iran. Dopo la rivoluzione, e l’arrivo degli ayatollah, i McDonald’s vennero vietati. Un tempo c’era McDonald’s, oggi c’è “Barbie”. E il film diretto da Greta Gerwig, campione di incassi al botteghino, nelle ultime settimane è divenuto qualcosa di più di una semplice storia di successo cinematografico. E’ diventato un termometro, come McDonald’s, per misurare, in giro per il mondo, l’amore per la libertà.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE