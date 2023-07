Mosca si veste da Barbie. I Russi vanno pazzi per il film di Greta Gerwig

La Russia ha una voglia pazza di rosa e brillantini, bionditudine accesa e occidente. Quando i russi abbracciano il modello occidentale, spesso ne esaltano le caratteristiche, prendono le sue forme più pacchiane e marcate, così la mania per il film “Barbie” di Greta Gerwig in Russia è diventata un’ossessione che si esprime con feste a tema, glitter, un rosa ubiquo che inebria gli occhi. Mosca è Barbie Land che cerca di scacciare i tormenti, fra locali agghindati come case dei sogni che si alternano ai cartelloni che invitano i russi ad andare a combattere contro l’Ucraina. Laddove domina il rosa si prova a vivere nel migliore dei mondi possibili, in cui ogni giorno è perfetto come era perfetto il precedente, ma sul domani rimane l’incognita perché per le strade si susseguono i giorni terribili di una Russia incattivita dalla guerra. E pensare che molti russi non vedranno neppure il film, perché la Warner Bros. ha sospeso le uscite in Russia: per alcuni Barbie rimane da immaginare, un cartellone pubblicitario variopinto, come una Margot Robbie immobilizzata in un sorriso da bambola. Per altri Barbie è un obiettivo.

