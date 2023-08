L'importanza del canto nel rapporto con il divino

Musica e fede, un binomio inscindibile che riporta sempre a Dio. È in libreria “L’altra musica. Un’esperienza di canto in compagnia di don Giussani”, di Pippo Molino

È in libreria “L’altra musica. Un’esperienza di canto in compagnia di don Giussani” (Volontè &co., 128 pagine, euro 18,90) di Pippo Molino, già docente di composizione al Conservatorio di Milano, fondatore del centro di ricerca di musica contemporanea Arcipelago Musica e storico direttore del coro di Comunione e liberazione. Pubblichiamo la prefazione al testo.