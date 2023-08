Incontrare don Giussani come era, la testimonianza viva dei suoi amici. Un libro inconsueto

La prima impressione, che è sempre quella giusta, di chi entra in contatto con quell’alveare operoso, festoso, ordinato che il Meeting di Rimini è ogni volta la stessa dell’Innominato di Manzoni: “Che allegria c’è? Cos’hanno di bello tutti costoro?”. E rispondere a questa domanda, darsene ragione, è impossibile senza un incontro personale, umano e diretto. Il “segreto” di don Giussani in fondo è tutto lì, in un insegnamento che il suo maestro di seminario, don Gaetano Corti, gli aveva dato: affinché un uomo possa credere in Cristo bisogna che lo conosca, e “per conoscerlo nella sua concreta personalità storica deve in certo modo frequentarlo, come l’hanno frequentato gli apostoli… Anche oggi un uomo deve ripetere in certa maniera e misura l’esperienza dei primi discepoli”. Per tutta la vita Giussani ha trasmesso questo a chi lo ha incontrato. E allo stesso modo oggi il metodo più sicuro per conoscere il don Gius è entrare in contatto diretto con chi lo ha conosciuto, con chi gli è stato amico. E’ anche il metodo migliore per rispondere a quella prima impressione, “cos’hanno di bello tutti costoro?”, che è sempre quella giusta.

