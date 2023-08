Così il cristianesimo del presente riecheggia delle parole antiche dei Padri

Attraverso lo studio dei Padri della Chiesa, come evidenziato nel libro "Giussani e i Padri della Chiesa," possiamo riscoprire l'autentica essenza del cristianesimo e trovare nuovi modi per affrontare le sfide moderne con la saggezza del passato

Un’appassionata conoscenza del cuore dell’uomo inseparabile da un’inesausta curiosità della ragione davanti al reale sono i due fili con cui è tessuto Il senso religioso, pilastro portante della proposta con cui don Giussani mi affascinò fin dall’inizio. Un approccio profondamente consonante con l’inquietum cor di Agostino. Giovani studenti restavano impressionati dalla sua capacità di comunicare la fede cristiana facendo riferimento ad autori non usuali, non solo al “suo” Leopardi, ma persino a testi di filosofi e letterati contemporanei e, talvolta, a prima vista distanti dalla tradizione cristiana. Il suo pensiero sorgivo assumeva le istanze della cultura contemporanea rendendole strumento e occasione per l’annuncio della tradizione cristiana in un modo critico e sistematico, degno di rilievo culturale e sociale. Nello stesso tempo, così, il dinamismo dell’annuncio cristiano smetteva di essere qualcosa di relegato nel passato, ma veniva restituito ai giovani uditori con freschezza contemporanea.