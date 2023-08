Don Giussani e il “Senso religioso”. Una conversazione col teologo Prades

"Quando miro in cielo arder le stelle / Dico fra me pensando: / A che tante facelle? / Che fa l’aria infinita, e quel profondo / Infinito seren? che vuol dir questa / Solitudine immensa? ed io che sono?”. Alla metà degli anni Cinquanta quei versi del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi, che toccavano con vivida forza “il fondo della questione”, del perché si viva e valga la pena vivere, furono il punto di partenza del percorso umano, prima che religioso, di molti giovani: donne e uomini affascinati da un cammino – “metodo” è la strada – per prendere sul serio quelle domande. A indicarlo loro, con una capacità nuova e inedita di farle risuonare, era un giovane sacerdote insegnante di liceo: “A che livello della nostra dinamica interiore, a che livello del nostro sentimento e pensiero si colloca il senso religioso?”. E’ l’abbrivio della prima edizione, 1966, de Il senso religioso di Luigi Giussani, frutto di un lavoro educativo iniziato già anni prima e che poi – nel lungo sviluppo della riflessione e dell’esperienza viva – è divenuto il primo capitolo di un “PerCorso”, una introduzione al cristianesimo partendo dalla ragione e dalla condizione esistenziale di ogni persona. Il Senso religioso è molto più che un libro, per quanto “educativo”, è l’offerta di una possibile verifica razionale di ciò che Giussani considera la radice stessa della coscienza umana. Bur-Rizzoli ne ha da poco pubblicata una nuova edizione, nel centenario della nascita dell’autore (1923), ma non è solo per motivi di calendario che Comunione e Liberazione, il movimento germogliato dal carisma di Giussani, ha deciso di rimetterlo al centro non solo della riflessione dei suoi aderenti, ma come spunto di paragone attuale nel dibattito pubblico, anche con una serie di incontri.

