Se profaniamo le chiese, tanto vale ripristinare l'antico uso degli anfiteatri

Siccome l’Italia è un paese nuovamente pagano ottima è la sfida neogladiatoria Musk-Zuckerberg. Che nessuno ci ripensi, che si faccia davvero: al Colosseo, a Pompei, in qualsivoglia anfiteatro o circo di pietra presente sul territorio nazionale. Eventualmente anche al Teatro Romano di Benevento, per far contento Clemente l’Apostata. Meglio però all’Arena di Verona, specie se la lotta sostituirà il “Nabucco”, spettacolo obsoleto in quanto legato al monoteismo biblico. Siccome l’Italia è un paese nuovamente pagano ottimo è il rilancio dell’“Inno a Roma” voluto da Beatrice Venezi, novella Euterpe: “Salve, Dea Roma!”. Siccome l’Italia è un paese nuovamente pagano ottima è la sconsacrazione della Basilica di Santa Maria ad Martyres (vulgo Pantheon) con il biglietto d’ingresso, “comprato online sulla piattaforma del Ministero della Cultura, oppure in loco, all’ingresso del monumento, in contanti o moneta elettronica”. Così come delle altre chiese trasformate in museo dopo l’abolizione del cattolicesimo: Basilica dei Frari, Santa Maria Novella, Duomo di Siena, Duomo di Orvieto, le principali chiese di Lecce…

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE