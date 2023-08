La rissa tra Musk e Zuck? Per una donna, chiaro. Ecco il nome in esclusiva

Siamo in grado di riportare per intero (e illegalmente) la conversazione fra il patron di Tesla e il ministro Sangiuliano: il Colosseo c'entra poco (anche perché i due sfidanti vorrebbero l'Arena di Verona). Il loro cuore batte per la stessa giornalista, racconta Maurizio Milani

Elon Musk ieri ha telefonato (gentilmente) al ministro Sangiuliano. Siamo in grado di riportare illegalmente la conversazione privata. Non per mancare di rispetto ad altre intercettazioni (abusive) ma questa mi sembra la più bella e completa.

Musk: “Eccellenza, sono Musk”. Sangiuliano: “Illustrissimo, mi chiami Gennaro”. “La disturbavo perché vorrei aprire uno stabilimento a Napoli…”. “Ma che bella notizia, la più bella da quando sono al governo. Sono lusingato che chiami me, sarebbe se non le reca disturbo da avvertire il primo ministro… ma non vorrei essere inopportuno… riferisco io”. “Chiamo lei. Scusa Gennaro, è perché il modello che intendo far uscire in Italia avrà il nome di Prezzolini”.

A sentire il nome di Prezzolini (suo idolo da sempre) Sangiuliano si commuove e risponde: “Non lo sapevo ingegnere, è una cosa stupenda”. Musk: “Ho recentemente letto saggi del famoso giornalista e ne sono innamorato, Prezzolini aveva previsto tutto: l’avvento delle criptovalute, il disfacimento dell’idea di nazione, e tanto altro”. Sangiuliano: “Anche la collisione fra Saturno e Venere che dovrebbe avvenire oggi”. Musk: “Infatti! Al massimo domani… ma è sicuro. Senta, mi interesserebbe avere l’agibilità per l’incontro (di boxe-karate) che vorrei fare con Zuckerberg”. Sangiuliano: “Sono disponibile come governo italiano a farlo anche a nome di Bruxelles senza averne il titolo, di organizzare tale incontro”. Musk: “Invece del Colosseo che ho visto non ha la capienza, vorrei chiedere l’Arena di Verona”. “Ottima scelta, è omologata per 131 mila spettatori”. “Così tanti?”. “Sì, scusi, ho sbagliato, sono 130 mila. Ma se mi permette, consiglierei l’Arena Gianni Brera di Milano che ha una capienza superiore e Milano è una degna cornice. Dispiace dirlo per Verona”.

Musk: “Per me va bene. Senta, non voglio più girarci intorno, la mia telefonata aveva tutte le intenzioni che le ho illustrato. Ma c’è quella che più mi sta a cuore… Quando lei era direttore del Tg2, seguivo sempre ‘Post’ condotto da Manuela Moreno. Le sarei grato se intercedesse per farmi conoscere questa bellissima giornalista”. “Ingegnere, ne è innamorato?”. “Sì!”. Sangiuliano: “Non è l’unico, riceveva migliaia di lettere d’amore e anche adesso che è passata alla rete comunista viene chiesta in sposa dai più grandi magnati e industriali della terra”.

Musk: “Allora diciamoci tutto: la sfida tra me e il padrone di Facebook non è nata per Meta contro Twitter e balle varie. La verità è che Zuckerberg e io siamo innamorati da diventar scemi della stessa donna”. Sangiuliano: “Vedo quello che posso fare. Nel caso per motivi sconosciuti la Manuela declini l’invito, posso presentarti Elisabetta Canalis”. “Non c’è problema, ma è per Manuela che ho perso il senno”. “Anch’io ho sofferto molto per amore… Ma andiamo oltre. Elon, che mi dici del riscaldamento del pianeta?”. “Balle! Scusa la brutalità”.