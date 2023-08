Cipressi d'amore. Van Gogh li aggiunse di fantasia alla sua “Notte stellata”

In manicomio Vincent Van Gogh dipingeva cipressi, non girasoli. Si era fatto ricoverare di sua propria volontà. All’inizio non lo lasciavano nemmeno uscire dalla sua stanza. I primi schizzi della sua “Notte stellata” li fece attraverso le sbarre alla finestra. Il dipinto è dominato da due enormi cipressi che quasi toccano le stelle e la luna. Aggiunti dall’immaginazione: non ci sono nelle foto del paesaggio che si vede da quella stanza. Mentre le montagne che fanno da sfondo sono proprio le Alpilles di cui poteva vedere il profilo da quella finestra con sbarre. C’è chi ha argomentato che quel dipinto sarebbe un “autoritratto simbolico”. Un autoritratto che si aggiunge agli altri che dipinse durante il ricovero. Per Van Gogh i cipressi, come gli alberi e la natura in genere, erano “una consolazione”. La “Notte stellata” è in possesso del Metropolitan Museum di New York. Che ha in corso una splendida mostra interamente dedicata ai cipressi di Van Gogh. Oltre a questo sono esposti altri 23 dipinti e 15 disegni, provenienti da collezioni in tutto il mondo. Tutti che trattano di cipressi. E’ un’occasione unica, forse irripetibile, di comparare dipinti di cipressi che non si erano mai visti uno a fianco dell’altro.

