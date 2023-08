Verdi a Salisburgo. Bene regia e direzione, deludono le voci maschili del “Macbeth”

L’opera più attesa di questo Salisburgo, anzi di quest’estate, era senz’altro il nuovo Macbeth, per la compresenza di un regista discusso come Krzysztof Warlikowski, che oltretutto ignora le mezze misure, quindi fa o tanto bene (Iphigénie en Tauride, per esempio) o tanto male (proprio Verdi, Don Carlos), e della star en titre del Festival, l’arcidivinissima Asmik Grigorian, debuttante come Lady. Warlikowski parte dalla mancata paternità dei signori Macbeth come causa scatenante della loro discesa nell’abisso: tesi non nuova, già esplorata, per esempio, da Damiano Michieletto alla Fenice. Dunque, mentre lui si intrattiene con le streghe, che sono poi delle normali sciure da circolo della canasta, “doppiate” però da inquietanti bambine mascherate, il Dottore visita lei e le comunica l’infausta novella. Per il resto, almeno per i primi due atti, la drammaturgia è quella di Verdi per interposto Piave, cambiano solo le immagini.

