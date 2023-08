“Famolo strano”, l'estetica del cattivo regista. Mozart strapazzato in casa

Gluck batte Mozart uno a zero. Sarebbe già bizzarro così, diventa paradossale perché succede al Festival di Salisburgo, dove Orfeo ed Euridice è una meraviglia e Le nozze di Figaro un disastro. Come se a Genova sbagliassero il pesto, insomma. La regia di Martin Kušej sembra fatta apposta per dare ragione al Melomane Medio italiano, quello formattato sul “povero Verdi” o, in questo caso, “povero Mozart”. Tutto è ambientato in una specie di albergo, fra malavitosi che tirano fuori la pistola ogni due per tre e nel tempo che resta bevono e pippano. Per carità: anche nell’ultima “trilogia” dapontiana bella vista a Salisburgo, quella di Claus Guth, Don Giovanni si faceva di eroina, niente di scandaloso, e le Nozze per quel che mi riguarda si possono ambientare anche su Marte. Invece quel che non si può fare è, primo, tagliarle, eliminando oltre alle solite arie di sorbetto anche valanghe di recitativi e, secondo, riscriverli, oltretutto in maniera ridicola, per cui per esempio “recuperar vorria / il diritto feudale” diventa “recuperar vorria / certo spasso carnale”. A Salisburgo? Sogno, o son desto? Ma poi, perché? Kušej non costruisce affatto un’altra drammaturgia, ma si attiene, più o meno bene (più meno che più) a quella originale. E allora non si capisce bene perché fare carne di porco della più bella commedia mai scritta, se non in ossequio all’estetica del “famolo strano” che è l’ultimo rifugio dei cattivi registi (e finendo così per dare ragione a chiunque considera stravagante quel che non ha mai visto, specie poi se non ha mai visto nulla…).

