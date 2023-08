Napoli, 4 agosto 1943. Quante lacrime e canzoni per Santa Chiara bombardata dagli americani

Le tenebre, giunte dal Mediterraneo, avvolsero la città odiata dal nemico. Fu Napoli quel giorno la Gerusalemme che “la strana nuvola”, composta da più di quattrocento B-17 Flying Fortress americani, doveva sprofondare “come se non fosse mai esistita”. “Spaventando tutti gli esseri viventi”. Se rubiamo per l’incipit al Maestro e Margherita di Bulgakov è perché le memorie viventi di quell’incubo, che il 4 agosto scorso ha fatto ottant’anni, si sono sfarinate decade su decade e mese dopo mese con la progressiva rarefazione dei testimoni di cui avremmo dovuto ascoltare con più attenzione i racconti. Spesso invece fummo distratti dalla nostra gioventù senza bombe. Così oggi il ricordo del 4 agosto ’43 è costituito da frammenti disordinati, miriadi di schegge ricomposte per servire all’ordine apparente e necessario dei libri di storia, dei romanzi e di articoli come questo, che sta però per proseguire a orecchio. E’ confessato subito il motivo: non ci fidiamo più degli occhi.

