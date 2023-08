“La lirica ha bisogno di popolo e di star”, ci dice Gianluca Terranova

Ogni anno, attorno al 2 di agosto, qualche migliaio di persone sparse nei cinque continenti ricorda in qualche modo, e celebra immancabilmente, la memoria di Enrico Caruso, che in quel giorno del 1921 trascorse a miglior vita. Bordeggiando la ricorrenza, rispunta in mente pertanto facilissimo il nome di Gianluca Terranova, tenore cinquantatreenne, romano della Garbatella, emulo ma non imitatore dell’artista inimitabile, cui ha guardato sin dalla giovinezza come a una sorta di spirito guida. Gli dedicò un musical, un disco per la Emi (‘Terranova canta Caruso’) e soprattutto ne vestì i panni nella miniserie televisiva ‘Caruso, la voce dell’amore’, trasmessa su Rai 1 ormai undici anni fa. I dolci e amarissimi tratti della vita del divo rendono tuttavia insignificante il passaggio del tempo quando si parla dello scugnizzo che dalle postegge assurse a re del Metropolitan di New York, dell’innamorato tradito e infelicissimo, del cantante milionario prematuramente morto per l’insipienza dei dottori, del napoletano più famoso di sempre che solo dopo un secolo, anche con l’apertura di un museo, ha fatto (forse) pace con la sua città.

