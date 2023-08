L'addio alla storica Hélène Carrère, prima donna a guidare l'Académie française

Hélène Carrère d’Encausse, storica, femme de lettres cosmopolita, grande studiosa della Russia e prima donna a guidare l’Académie française, incarnava “l’idea stessa della Francia”, come ha scritto Jean-Marie Rouart sul Figaro, di un paese che ha sempre saputo accogliere e adottare ciò che veniva da lontano, aprendolo all’universale e sublimandolo. “Legata alla patria che l’ha vista crescere, alla sua lingua e al suo patrimonio, diventerà francese a 21 anni”, ha dichiarato il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ricordando “il destino eccezionale” di Hélène Carrère d’Encausse, morta sabato a 94 anni a Parigi circondata dai figli, tra cui lo scrittore Emmanuel Carrère. Un destino animato dalla “volontà di scrivere in francese la storia del mondo per servire al meglio la nostra nazione e la nostra Europa”, ha aggiunto l’inquilino dell’Eliseo.

