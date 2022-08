La mediocrità e volgarità della politica e della cultura moderne

In questi ultimi tempi, mi pare, c’è di che disperarsi. Non parlo di me, che dal giorno di Pasqua in poi ho perso tre grandi amici, Piergiorgio Bellocchio, Patrizia Cavalli e Raffaele La Capria. Ognuno di noi ha le sue sofferenze e ragioni di tristezza. Ma c’è qualcosa nell’intero mondo, per esempio a Roma, poi in Italia, in Europa, in Occidente e oltre, che non ci lascia in pace. Pazzoidi qualunque che compiono qua e là delitti insensati e diabolici (se non il diavolo in persona, il demoniaco esiste e dà segni inequivocabili in chi perde la testa e accanitamente uccide).

