La Russia di Putin sembra "1984". E il capolavoro di Orwell diventa un simbolo per riconoscersi tra dissidenti

In una Russia dove si viene ormai arrestati per essere scesi in piazza con un foglio bianco la distopia dello scrittore inglese torna a essere di sconvolgente attualità. Intanto la propaganda putiniana prova a raccontare che il romanzo non è ispirato all'Urss ma “dalla fine del liberalismo” di stampo occidentale

Dmitri Silin aveva scelto una forma di protesta che gli sembrava intelligente e non rischiosa nello stesso tempo: si era piazzato in una delle vie centrali di Ivanovo con un tavolino pieghevole, sul quale aveva sistemato decine di copie del romanzo “1984” di George Orwell. La sua attività di divulgazione letteraria è stata notata dalla polizia, e ora l’imprenditore rischia una pesante multa per “discredito delle Forze armate”, il nuovo articolo del codice amministrativo diventato il flagello dei dissidenti. In una Russia dove si viene ormai arrestati per essere scesi in piazza con un foglio bianco – tanto sia chi protesta sia chi arresta sanno entrambi benissimo cosa ci dovrebbe essere scritto – la distopia dello scrittore inglese torna a essere di sconvolgente attualità, e i camion con i maxischermi che vengono portati dall’esercito russo sulle rovine di Mariupol – prima dell’acqua, prima dei medicinali, prima della luce – per trasmettere nelle strade i telegiornali di Mosca sono una rappresentazione quasi letterale del Grande Fratello.