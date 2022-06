L'esempio di Patrizia Cavalli

C'è un insegnamento nei versi della poetessa contemporanea. Un utilissmo male minore

“Cerco l’amore per essere punita / così in anticipo vinco la partita”. Patrizia Cavalli, riposi in pace, sia consigliata alle ragazze perché insegna il masochismo femminile, che è un sollievo per loro e per tutti (mentre l’empowerment sovraccarica di responsabilità e avvelena ogni rapporto). E perché assegna la giusta importanza alla forma, contro l’inutile facilità del verso libero: “Amor che fa la rima / sta un po’ meglio di prima. / Amor che rima fa / tanto male non sta”.

O forse andrebbe sconsigliata perchè raccontava spesso e volentieri della sua propensione alcolica? A me, per un articolo, disse che stava bevendo “un rum Demerara ‘73 di Samaroli, prodotto nella Guyana ex-britannica, scuro, caramelloso. È costato quasi 250 euro”. E in una poesia scrisse: “Avere il whisky in casa è un gran vantaggio, / in quattro sorsi passi dal peggio al meglio...”. Direi anzi che andrebbe consigliata anche per questo: l’alcol è un utilissimo male minore, rispetto alla droga e alla superbia.