Non le opere ma i giorni, gli amori e le passioni: Puccini in confidenza

In questo anno in cui ricorre il centenario della morte di Giacomo Puccini, Giampiero Della Nina gli dedica un saggio che, nonostante la ridondante bibliografia pucciniana, riesce a dire qualcosa di nuovo. Della Nina, infatti, in Giacomo Puccini. Familiari, amici, amori (Tralerighe Libri, 236 pp., 22 euro) raccoglie una serie di testimonianze dirette che tratteggiano più che altro l’uomo e le sue passioni: la musica, ovviamente, ma anche la caccia, le auto, il fumo e, soprattutto, le donne. Non c’era miglior modo, dunque, di omaggiare il grande compositore a cent’anni dalla morte se non affiancando, ai necessari e imprescindibili studi musicologici, anche qualcosa di più curioso.

