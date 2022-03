Oltre “Nessun dorma” c'è di più. Lode al Puccini estremo di “Turandot”

Nel "dramma lirico in tre atti" l’equilibrio fra dimensione sentimentale e intellettuale sprofonda nel Novecento. L’opera, applauditissima, è in forma di concerto all’Accademia di Santa Cecilia

Milleottocentocinquantotto-1924: nel conteggio degli anni corrispondenti ai confini d’una vita, la porzione pertinente al XIX sec. soverchia quella nel XX sec. Eppure, a ben vedere, a ben ascoltare anzi, Giacomo Puccini – perché di lui si tratta – appartiene in toto al nuovo secolo. Esponente della modernità altrettanto nella musica che nella vita: se tutti sanno ch’egli morì per un tumore alla gola causato dall’abuso di sigarette, molti forse ignorano che si sottopose a una cura radioterapica di tipo sperimentale (purtroppo invano); attratto dalle novità meccaniche e tecnologiche, fu tra i primi in Italia a acquistare un “bicicletto” (lo chiamava così, al maschile), un’automobile, una barca a motore; maniaco dell’eleganza ai limiti del pervestito, oltre a fare incetta di cravatte regimèntal (riservate in teoria ai membri di quel dato reggimento, di quella data università…) che indossava provocatoriamente nei ristoranti e nei club di Londra, negli ultimi anni di vita sfoggiava un orologio da polso ultrapiatto.