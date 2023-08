La devozione per Jerzy Grotowski in un libro-indagine su ciò che c'è oltre il teatro

Tutto ebbe inizio da una copertina che con un’immagine raccontava una storia: niente di simile era stato visto fino a quel momento, niente poi fu come prima. La storia arrivava, alla fine del 1969, da un luogo di là dal Muro, la città di Wroclaw, in Polonia, dove il regista Jerzy Grotowski, riconosciuto tra i padri della ricerca teatrale del secondo Novecento, aveva messo in scena con il suo Teatr Laboratorium uno spettacolo intitolato Apocalypsis cum figuris. La copertina era quella della rivista Il dramma, che il ventenne Marco De Marinis sfogliava trovandosi davanti con comprensibile sconcerto a una serie di foto sfocate che ritraevano attori impegnati in un’azione scenica avvolta dalla semioscurità, c’erano solo candele e qualche riflettore appoggiato a terra. Cominciò così quella che De Marinis, diventato in seguito studioso di fama internazionale e colonna per decenni del Dams di Bologna, dichiara essere “una lunga e costante, ancorché discreta, devozione per la figura di Jerzy Grotowski e per la sua avventura intellettuale e artistica”.

