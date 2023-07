Cinesi, indiani e americani si preparano a tornare sulla Luna. Forse per restarci

"I cinesi mangiano la Luna”. E’ il titolo di un libro pubblicato qualche anno fa da una giornalista tedesca, Miriam Collée, sulle sue esperienze di vita a Shanghai, con molta ironia sugli stereotipi occidentali circa i cinesi. I cinesi notoriamente mangiano di tutto. Ma non mangiano la Luna. Anche se potrebbe fargli venire l’acquolina in bocca. E non solo perché durante la Festa di inizio autunno in cui si ammira la Luna piena si offre e si mangia un dolcetto rotondo in forma di Luna ripieno di pasta di semi di loto o di fagioli rossi. Le antiche leggende (comuni peraltro a molti altri popoli, compresi gli originari abitanti dell’America meridionale), narrano di un coniglio che nelle notti di plenilunio si vede saltellare con le sue lunghe orecchie sulla superficie lunare. Tiene compagnia a Chang’e, la divinità femminile che si è rifugiata solitaria sulla Luna e continua a pestare nel mortaio l’elisir dell’immortalità. Tu è il carattere cinese che sta per coniglio (non fa distinzione tra coniglio e lepre). Non per niente chiamano Yutu (coniglio di giada) i veicoli lunari che accompagnano le missioni Chang’e. Il Chang’e 4 è atterrato sulla faccia nascosta nel dicembre 2019, quando cominciava a girare il Covid e non lo dicevano ancora. Non ha ruote, né cingoli. Ha quattro zampe. E due simpatiche ali azzurre (o orecchie di coniglio se vi pare).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE