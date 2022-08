Ritorno alla luna

Il razzo lanciatore Space launch system è già sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center, in Florida, e tra meno di una settimana potrebbe portare in orbita la navicella Orion, dando il via ufficialmente alla missione Artemis 1. E’ l’attesissimo ritorno del programma spaziale americano, che ha come obiettivo il ritorno dell’uomo sulla luna entro tre anni e per la prima volta sin dal 1972, ma non solo. Dopo il primo lancio senza equipaggio – previsto il 29 agosto prossimo, ma potrebbe essere rimandato al 2 o al 5 settembre – se tutto funzionerà, gli astronauti della Nasa osserveranno il suolo lunare da vicino e studieranno un modo per costruire una base che permetta l’esplorazione dello spazio profondo e, infine, una missione umana su Marte. La prima missione di un essere umano su un altro pianeta.

