Ambizioni spaziali

E’ il primo passo davvero concreto del programma spaziale cinese, quello più visibile. Perché in questo preciso momento sulle nostre teste, nell’orbita bassa terrestre, per la prima volta ci sono due diverse stazioni spaziali abitate da esseri umani. La prima è la Stazione spaziale internazionale: il simbolo del progresso occidentale e soprattutto della fine della Guerra fredda – così tanto evocata in questi giorni dopo il ritorno dell’alleanza atlantista a opera di Joe Biden. Dall’altra parte il primo pezzo della Tiangong, che vuol dire “Palazzo dei cieli”, una stazione spaziale che è il simbolo della riscossa cinese: molta della progettazione è ispirata, diciamo così, al programma spaziale russo, ma tutta la produzione, dai razzi lanciatori ai moduli della cittadella spaziale, sono made in China.

