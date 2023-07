Contro lo stato che mette il copyright alle immagini dei beni culturali

Come si sa, c’è (1) un modo di pensare e di vivere di destra che dice: nulla deve esistere al di fuori dello Stato; e c’è (2) un altro modo che dice: fate tutti quanti il cazzo che vi pare. Sono princìpi in contraddizione, sì, ma di questo parleremo un’altra volta. Perché in queste settimane su questa rozza dicotomia si è tornati a dover riflettere: in aprile, infatti, il ministero della Cultura ha pubblicato delle linee guida per la “determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”. In parole semplici: quanto un privato deve pagare se vuole (a) usare spazi che possano qualificarsi come “bene culturale” oppure (b) riprodurre e usare immagini di ciò che si qualifica come “bene culturale” di appartenenza statale (la scansione di una pagina di manoscritto, una foto del Colosseo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE