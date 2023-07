Matilde Serao, la “Signora dei giornali” fu anche più prolifica di quanto raccontano le biografie

Chi l’aveva conosciuta bene come Giovanni Artieri, redattore notturno a 300 lire al mese del Giorno, provò a riassumere nei numeri la biografia professionale di Matilde Serao. Calcolò che avesse scritto almeno tremila parole quotidianamente in cinquantacinque anni per un totale approssimativo di 52 milioni. Esclusa, s’intende, l’opera letteraria che comprende decine di novelle e romanzi brevi o lunghi di maggiore o minor fortuna. Può divertirsi, il lettore, a cercarli in ristampa o in edizioni rare senza che un Meridiano Mondadori gli mortifichi il piacere venatorio. Può cercarli magari partendo da Piccole anime, che include il raccontino Una fioraia prediletto da Muammar Gheddafi, il quale esaltò la grandezza di Matilde Serao dinanzi a una perplessa platea di ragazze romane ignare del nome e delle opere del mancato Nobel per la letteratura 1926 (il duce, che pure stimava l’autrice, si oppose e il premio fu assegnato a Grazia Deledda); ragazze ignare, come il pubblico mainstream, della prima donna che fondò e guidò un quotidiano; della scrittrice italiana che fu più famosa nel mondo; della moglie e socia di Edoardo Scarfoglio, che rivoluzionò assieme a lui la maniera di fare i giornali; ignare e ignari, quasi tutti, che fu lei a spiegare ai lettori cosa fossero le “bufale” cent’anni prima di chiamarle fake news; ignare e ignari della più effettiva femminista in pratica e della più feroce nemica del femminismo teorico.

