Leggere Matilde Serao e ritrovarsi nell'Italia di fine Ottocento

Prima della Grande guerra Edith Wharton, elegante e snobbissima americana ormai di casa a Parigi, incontrò Matilde Serao nel salotto di Madame Fitz-James. L’autrice de “L’età dell’innocenza”, romanzo che le valse il Pulitzer nel 1921, ne riferì in un suo memoir pubblicato nel 1934. In una pagina di rara perfidia e specchiata onestà intellettuale, Matilde Serao vi appare come la personalità “di gran lunga più notevole” tra le donne incontrate in quel salotto. Ma, insieme, è il pittoresco personaggio che la padrona di casa esibisce come “un numero impareggiabile per i suoi trattenimenti”. A quel tempo, donna Matilde andava ogni anno a Parigi per promuovere la traduzione dei suoi romanzi. E lì aveva diversi amici, tra i quali il conte Gégé Primoli, parente di Napoleone, e gli scrittori Paul Bourget e Anatole France. Fu durante uno di questi suoi viaggi che Edith Wharton la vide e la descrisse come “una tozza e grassa donna, rossa in faccia e sul collo, che affondava tra spalle rotonde a cuscinetto”. I suoi capelli neri, annotò, erano “acconciati laboriosamente come quelli di una contadina napoletana e sembravano una parrucca. Era di età indefinibile, sebbene il fatto di essere accompagnata da una figlioletta in sottane corte la facesse supporre sotto i cinquanta. La sua bizzarra figura mezzo spagnola era simile a las Meninas di Velasquez”. Sempre in vesti scollate, ne portava una “di seta scarlatta, adorna di merletti neri, su cui le sue braccia corte e le sue mani paffute posavano come quelle di un cherubino su una nuvola al tramonto. Con quegli abiti e quei colori offensivi, appariva una figura incongrua, in quel salotto dove tutto era in penombra e in semitoni”. Ma ecco la sgraziata e malvestita menina, addobbata con colori offensivi, trasformarsi sotto gli occhi increduli di Wharton. Perché quando Serao cominciava a parlare “si imponeva a tutti”. E non aveva bisogno di “profetare” e “predominare”, ciò che le interessava era “comunicare con persone intelligenti”. La sua professione di giornalista “le aveva fornito una rude e pronta conoscenza della vita e un’esperienza delle cose pubbliche totalmente mancanti alle Corinne da salotto che essa superava in spirito ed eloquenza”. Donna Matilde si distingueva per il “senso virile del fair play” e quando la si invitava a parlare “allora i suoi monologhi raggiungevano punte che non ho mai rilevato nel discorso di nessun’altra donna”. In lei, conclude Wharton, “cultura ed esperienza erano fuse nello splendore di un forte intelletto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE