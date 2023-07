Il "Grigio", colore infido della contemporaneità. Peter Sloterdijk indaga la politica delle sfumature

Nel marzo del 1455, il mercante veneziano Alvise Da Mosto, in cerca di fortuna, seguì la rotta a ovest dell’Atlantico, verso sud, oltre le Canarie, in direzione di quella che chiamava “la terra dei Negri”. Diverse settimane dopo, la sua nave raggiunse l’odierno Senegal. Qui, da illusionista del commercio, Da Mosto si procurò cento schiavi africani in cambio di pochi cavalli spagnoli e tessuti italiani. A celebrazione dell’affare, mosse verso l’entroterra accompagnato dalle autorità locali. Quando un giorno decise di lasciare la guida sicura dei suoi ospiti per far visita a un mercato locale, la sua presenza provocò sconcerto tra gli astanti: “Questi Negri, sì mascoli como femine, me vegnìa a guardar per una maravelia, e parevali nova cossa a veder un christian in simil luogo e mai per avanti non visto; e non de meno se meraveliaveno del mio habito che de la mia biancheza”. Gran sorpresa per Da Mosto l’esser trattato come “bianco”. E in effetti ai tempi suoi, e a lungo dopo la sua morte, gli europei non si consideravano tali.

