La recensione di "Rubare la notte". Dopo la letteratura confessionale, il richiamo a Saint-Exupéry

Abbiamo superato ieri il picco della letteratura confessionale. “Viscerale” sarebbe un aggettivo più appropriato; ma viviamo tra suscettibili, e ancora di più lo sono i difensori del vissuto trasportato sulla pagina, senza cura né studio. Sapere che Romana Petri ha costruito Rubare le notte attorno alla figura di Antoine de Saint-Exupéry un po’ rassicura. Pur non contandoci tra i fan del “Piccolo Principe”, con annessi e connessi. La volpe da addomesticare, la rosa vanitosa, la pecora che potrebbe mangiarsela, il mantello con risvolti e fodera rossa, lo spadino, il cuore che vede giusto e l’essenziale che agli occhi è invisibile. La prova di pagina 69, suggerita da Marshall McLuhan per capire come è fatto un romanzo – senza lasciarsi ingannare dai risvolti – trova Saint-Exupéry piuttosto emozionato. Ha ottenuto un appuntamento con il direttore della linea postale più importante di Francia. “Signore, io voglio soprattutto volare. Potrei partire questa sera stessa”, dice ricordando Charles Lindbergh, che con l’aereo postale era caduto in un campo dell’Illinois, restando illeso (era prima della trasvolata atlantica, e prima che gli rapissero il figlio).

