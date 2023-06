Dall'avanguardia romana ai classici. Rina Tamburi era una regista che amava le sfide e il rigore

"Gli italiani non sono un popolo razzista. Semplicemente, si odiano tra loro”: mentre guidavo verso San Casciano in Val di Pesa in un tedioso pomeriggio d’inizio estate, diretto al Teatro Nicolini, rimuginavo su quel sottotitolo paradossale, secondo solo ai versi ilari e feroci di Toti Scialoja (“Il sogno segreto / dei corvi d’Orvieto / è mettere a morte / i corvi di Orte”) nel sottolineare una delle nostre più rinomate caratteristiche, la Schadenfreude campanilista, e mi chiedevo che razza mai di spettacolo sarebbe stato Sa razza (La razza in sardo). A consigliarmelo era stato Giuliano Ferrara, ovvero il direttore in persona: l’unico suo garbato suggerimento alla mia attività di recensore teatrale di Panorama, in quel memorabile 1997 in cui Giuliano passò come una meteora per i corridoi di Segrate lasciando una traccia indelebile e un grande rimpianto. Devo dunque a lui, fra le altre cose, la scoperta di Rita Tamburi, che da Sa razza di Giordano Raggi – storia più che mai attuale di tre militari di leva che per punizione sono finiti di vedetta su una spiaggia pugliese dove si paventa lo sbarco d’una nave di profughi albanesi – tirò fuori uno spettacolo sobrio e lucido sull’intolleranza, in un sapiente crescendo di tensione.

