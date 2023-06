Chi è Francesco Stocchi, fogliante e nuovo direttore artistico del Maxxi

Il buongiorno si vede dal pomeriggio o forse addirittura dalla sera. Perché dentro al Maxxi, sfortunato, complicato, molte volte raffazzonato museo delle arti del ventunesimo secolo, in teoria il più importante museo statale di arte contemporanea in Italia, sono passate troppe mattine e troppi pomeriggi senza che si sia mai riusciti a dargli una vera identità e una vera reputazione. Ora, finalmente, qualcosa cambia. Istituzione balcanizzata fin dal sua nascita, non ha mai trovato una sua voce o linea artistica unitaria. Adesso Alessandro Giuli ha tirato fuori dal suo cilindro un direttore artistico che, se gli sarà data la libertà e il potere di costruire la sua visione in sincronia e sintonia con il contesto nazionale e internazionale, potrebbe trasformare il Maxxi in quello che avrebbe dovuto essere da un pezzo: un interlocutore credibile e costante capace di competere con i grandi musei del mondo dalla Tate di Londra al Ucca di Pechino passando magari dal Moma di New York. Sto parlando di Francesco Stocchi, classe 1975, responsabile dell’inserto arte di questo giornale, nuovo direttore artistico del Maxxi. Ruolo importante, che gli richiederà molta energia, concentrazione, coraggio e calma zen. Dovrà difendersi dalle influenze locali e dai suggeritori ministeriali rispettandoli ma tenendoli a distanza. La reputazione di un museo serio si costruisce, in Italia in particolare, più sapendo dire no che sì (il Maxxi in passato è stato più un Airbnb dell’arte che un vero museo).

